المغرب: إعادة فتح المساجد اعتباراً من 15 تموز الجاري

الثلاثاء, 7 تموز 2020 الساعة 21:43 | مجتمع, أخبار المجتمع

المغرب: إعادة فتح المساجد اعتباراً من 15 تموز الجاري

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة​ الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، عن "إعادة فتح المساجد، اعتبارا من 15 تموز الجاري تدريجيا في جميع أنحاء البلاد لأداء الصلوات الخمس، ما عدا صلاة الجمعة، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط الرقابة الصحية لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الأوقاف على أن "مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين توجب على كل من يشعر بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد"، وشددت على "وجوب حرص المصلين في المساجد على إجراءات ​الوقاية​، ولاسيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراص الصفوف".


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