الخارجية المصرية: لضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة

جهينة نيوز:

تلقى ​وزير الخارجية​ المصري ​سامح شكري​ اتصالاً هاتفياً من نظيره ​البريطاني​ ​دومينيك راب​، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين مصر و​بريطانيا​، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت ​وزارة الخارجية المصرية​ الى "ضرورة احتواء ​الأزمة​ والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة ​الدولة​ الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو ​الأمن​ والاستقرار"، مؤكداً على "ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن أي عمل أو إجراء أحادي قبل إبرام الاتفاق، بما يراعي مصالح القوى كافة.