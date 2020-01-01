سلطات بريطانيا تستأنف بيع الأسلحة للسعودية

جهينة نيوز:

أعلنت وزير التجارة البريطانية ليز تروس، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى ​السعودية​، بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض، خوفا من استخدامه في حرب ​اليمن​، مشيرةً إلى أن الحكومة "أعادت اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، بحسب ما طالب الأمر الصادر عن ​محكمة الاستئناف​ العام الماضي".

واعتبرت أنه "بناء على ما سبق، فالتعهد الذي التزم به سلفي للمحكمة (​ليام فوكس​) بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية للسعودية لإمكانية استخدامها في اليمن، لم يعد قائما"، موضحةً أن ​بريطانيا​ "امتثلت لأمر محكمة بشأن قراراتها الخاصة ببيع ​السلاح​ للسعودية، ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى ​الرياض​".