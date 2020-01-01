ترامب يخطر الكونغرس رسميا بانسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

جهينة نيوز:

أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، الكونغرس بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية.

و بحسب ما ذكره السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، عبر حسابه على تويتر قبل قليل أن الكونغرس تلقى اخطارا يفيد بانسحاب الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فى وقت سابق، إنه يتعين على منظمة الصحة العالمية تحسين الطريقة التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى وإلا فإن واشتطن ستنسحب منها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لا بد أن يحسنوا طريقة تعاملهم. عليهم أن يؤدوا عملا أفضل. ينبغي أن يكونوا أكثر إنصافا مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وإلا فإننا لن نعمل معهم أكثر من ذلك".

وجاءت تعليقات الرئيس الأمريكي بعد أن نشر خطابا إلى منظمة الصحة العالمية، قائلا إن عليها أن تدخل تحسينات في الأيام الثلاثين المقبلة وإلا فإنه سيجعل التجميد المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائما.