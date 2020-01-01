"سيتيان" مُتأكد من الفوز بالليغا

جهينة نيوز:

أعرب مدرب نادي برشلونة الإسباني "كيكي سيتيان"، عن تفاؤله بالفوز بلقلب الدروي الإسباني، على الرغم من تخلفه عن ريال مدريد المتصدر بأربع نقاط.

وقال سيتيان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمناسبة لقاء برشلونة غداً الأربعاء مع نادي إسبانيول ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا: (علينا مواصلة العمل حتى الجولة الأخيرة، صحيح أن الأمر ليس سهلاً لكن لا نريد الاستسلام، بإمكاننا بالتأكيد الفوز بالدوري، الواقع والمنافسات يثبتان ذلك، علينا أن نفكر في أنفسنا وأن نفوز في كل مباراة ونواصل التقدم).

وأضاف: (كل شيء نقوم به يجب أن يكون جديرًا بالمنافسة القادمة"، في إشارة على ما يبدو إلى سعي نادي برشلونة للفوز أيضا بدوري أبطال أوروبا).

ويستضيف برشلونة غداً الأربعاء نادي إسبانيول على ملعب كامب نو، حيث سيكون إحراز الفوز في هذه المباراة ضروريا بالنسبة لبرشلونة من أجل تحقيق النقاط الثلاثة ومواصلة اللحاق بالغريم ريال مدريد.