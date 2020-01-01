أنباء عن تدمير منظومة دفاع روسية في ليبيا

جهينة نيوز:

ذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الليبية، استهدف منظومة دفاع روسية في مدينة سوكتة التابعة للجفرة في ليبيا، مُضيفاً أن ذلك أسفر عن سقوط قتلى.

ونقلت قناة "TRT" الرسمية التركية تصريحات عن المصدر العسكري، قال فيها: (سقوط قتلى من مرتزقة فاغنر الروس إثر تدمير سلاح الجو للحكومة الليبية منظومة دفاع جوي روسية بمشروع الحمام في مدينة سوكتة التابعة للجفرة).

فيما نفت وكالة "الأناضول" التركية الأنباء التي تحدثت عن مقتل 3 جنرالات أتراك في غارة جوية على قاعدة "الوطية" في ليبيا، مشيرةً إلى أن هذه الأخبار (محاولات بائسة) لرفع معنويات المقاتلين في صفوف قوات الجنرال "خليفة حفتر".

المصدر: CNN