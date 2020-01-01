الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين، تُناشد الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

جهينة نيوز:

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، الممارسات التعسفية التي قوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك من أجل توفير الحماية الدولية لهذا الشعب.

وأوضحت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها القمعية عبر هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين في ظل أوضاع صحية شديدة التعقيد مع انتشار جائحة كورونا الأمر الذي يعكس بشدة الحالة الاقتصادية والحياتية والمعيشية لهم.

وشدد الجبهة في البيان على أن ما تمارسه سلطات الاحتلال تجاوز كل الحدود وبات جليّاً أنه يشكل رد فعل مسعور، فضلاً عن كونه محاولة لإضعاف الروح المعنوية وروح الثبات والصمود تحت ضغط ومطرقة الاعتقال والهدم والتشريد الجماعي، داعيةً إلى التصدي لممارسات الاحتلال ورفع وتيرة التنسيق والتضامن والتفاعل بين مختلف القوى الفلسطينية في جميع مناطق وجودها.