لقاء إيطالي تركي، يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

جهينة نيوز:

التقى وزير دفاع النظام التركي "خلوصي أكار"، مع نظيره الإيطالي "لورينزو غويريني" في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى تركيا، بعد عودته من ليبيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، فسيستعرض الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، إضافةً لتطورات الأزمة في ليبيا، مُضيفةً أنه من المتوقع أن يناقشا القضايا الإقليمية مع التركيز على التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

يُذكر أن وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، كان قد انتقد عملية "إيريني" البحرية الأوروبية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تدعمها إيطاليا بقوة، وذلك خلال مؤتمر عقده مع نظيره الإيطالي "لويجي دي مايو" في أنقرة الشهر الماضي.