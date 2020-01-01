أستراليا تغلق ثاني أكبر مدن البلاد بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

قررت السلطات الأسترالية عزل ملايين الأشخاص في ملبورن ثاني أكبر المدن وألزمتهم منازلهم جراء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت (ا ف ب) عن السلطات قولها “إن خطر انتشار الفيروس في أستراليا في ازدياد لذا لجأنا إلى عزل خمسة ملايين شخص في ملبورن للحد من وقوع إصابات جديدة”.

من جهته قال دانيال اندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إنه لا يمكننا الادعاء بأن أزمة فيروس كورونا المستجد انتهت بعد أن سجلت ملبورن كبرى مدن الولاية 191 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة موضحاً أنها أرقام عالية وليس هناك خيار بديل لإجراءات العزل سوى الآلاف والآلاف من حالات الإصابات وربما أكثر.

ومن المقرر أن يستمر إغلاق مدينة ملبورن لستة أسابيع على الأقل في حين تم عزل ولاية فيكتوريا عن باقي أنحاء البلاد قبل يوم.