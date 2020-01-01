ديلي تلغراف: فيروس كورونا كان موجوداً حول العالم قبل ظهوره بالصين

جهينة نيوز:

أظهرت اكتشافات جديدة أن فيروس كورونا المستجد كان “الفيروس الخفي” إذ كان موجوداً في مختلف أنحاء العالم حتى ظهر في بيئة مواتية كالصين كونه كان “خاملاً”.

ووفق صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أوضح الخبير في مركز الطب المبني على الأدلة في جامعة أكسفورد توم جيفروسون أن هناك سلسلة من الاكتشافات الحديثة تظهر وجود كورونا في مناطق عدة في العالم قبل الإعلان عن وجوده في آسيا حيث تم العثور على عينات صغيرة من الفيروس في إسبانيا وإيطاليا والبرازيل قبل ظهوره في ووهان بالصين.

وأكد جيفروسون أن ذلك دليل جديد على أن أصل الفيروس “عالمي” وكان ينتظر لحظة مواتية من أجل التفشي السريع لافتاً إلى أن وفيات ضخمة وقعت أثناء تفشي فيروس الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 في ظروف غامضة كما توفي 30 بالمئة من سكان ساموا الغربية “جزيرة في المحيط الهادئ” ولم يكن لدى هؤلاء اتصال بالعالم الخارجي.

وقال الخبير البريطاني إن التفسير الممكن لما حدث هو وجود ظروف بيئية وكثافة سكانية أدت إلى تفشي الفيروس هناك داعياً إلى التحقيق في الأسباب التي أدت إلى ذلك في بيئات مثل مصانع الأغذية ومراكز تعبئة اللحوم حيث يعتقد أن هناك طرقاً أخرى تنقل الفيروس مثل استعمال المراحيض المشتركة والصرف الصحي.