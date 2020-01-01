العثور على جثّة أحد مرتكبي جريمة أمس في طرطوس، مُنتحراً

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة في طرطوس على جثة الشاب "علاء محمد حسين"، مقتولاً في إحدى شاليهات الأحلام جنوب المدينة.

جاء ذلك خلال عمليات البحث على الشاب علاء، كونه أحد المشتبه بهم في ارتكاب جريمة القتل التي حصلت مساء أمس في شارع هنانو بطرطوس، والتي راح ضحيتها المغدور "حسام يوسف حسن" صاحب الـ45 عاماً.

وأفاد مصدر مسؤول في شرطة طرطوس بأن الشاب قتل نفسه بمسدس حربي وجد بقربه، كما تم العثور عنده على أدلة تؤكد أنه قاتل الشاب حسام الذي قتل أمس، حيث حضرت الأجهزة المختصة إلى المكان وبرفقتها الطبيب الشرعي.

وكانت الجهات المختصة ليلة أمس، قد عثرت على جثة المغدور حسام مقتولاً في مكتبه، الذي يقع في أحد الأبنية السكنية في شارع هنانو وسط مدينة طرطوس، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية وملاحقة المجرمين.