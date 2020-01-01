سلطات المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية على صلة بداعش

جهينة نيوز:

أعلنت المخابرات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية على صلة ب​تنظيم داعش​ بمدينة الناظور شمالي البلاد، مشيرة إلى أنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة جرى تفكيك خلية إرهابية بالناظور وضواحيها".

وأوضح المركز التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أي قسم المخابرات، في بيان، أن "الخلية مكونة من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 - 26 عاما، بينهم شقيق مقاتل في صفوف داعش، والتحقيقات الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم داعش، قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".

وأكد البيان أن الموقوفين كانوا على صلة بأفراد خلية إرهابية تم تفكيكها في كانون الأول الماضي، وسيتم تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيق معهم.