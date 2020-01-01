وفاة والدة الفنان المصري حمادة هلال بعد صراع مع المرض

الثلاثاء, 7 تموز 2020 الساعة 19:23 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

وفاة والدة الفنان المصري حمادة هلال بعد صراع مع المرض

جهينة نيوز:

توفيت اليوم والدة الفنان المصري حمادة هلال، إثر صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعى هلال والدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: ‎ان لله وانا اليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله".

وأضاف هلال: "‎يارب امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب العالمين‎ اسالكم الدعاء والفاتحة".


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