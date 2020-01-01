ماذا يحدث في إيران.. سلسلة تفجيرات تهز أماكن حساسة..!؟

جهينة نيوز:

هزت ايران خلال الاسبوع الفائت عدة تفجيرات مفاجئة طالت أماكن حساسة ومنشآت عسكرية وكان اخرها اليوم الثلاثاء انفجار ضخم في شركة "سباهان برش" بمنطقة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وبدأت سلسلة التفجيرات يوم الثلاثاء الماضي 30 حزيران حيث اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي فداحسين مالكي في عن تفجیر ارهابي استهدف سيارتين للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، اسفر فقط عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، نافيا اشاعة اسر عدد من افراد الحرس الثوري في هذه العملية الارهابية.

وقال فداحسين مالكي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" في زاهدان ان الهجوم الارهابي الذي تعرضت له سيارتا الحرس الثوري لم يسفر عن وقوع ضحايا.

واضاف ان الهجوم نفذته زمرة "جيش الظلم" (ما يسمى بجيش العدل) حين عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة.

وتابع النائب مالكي ان الزمرة كانت قد زرعت عبوتين ناسفتين في الطريق انفجرت احداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا الا ان قائد الحرس الثوري في المنطقة اصيب بجراح.

ونفى النائب في مجلس الشورى الاسلامي اشاعة اسر عدد من قوات حرس الثوري في هذا الهجوم الارهابي.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الثلاثاء أيضا وقوع 19 قتيلا وعددا من الجرحى في انفجار ضرب مستشفى سيناء شمال العاصمة طهران ورجحت السلطات أن يكون أيضا سببه أنبوب غاز.

ويوم الخميس الماضي 2 تموز وقع انفجار في موقع قيد الإنشاء في مجمع نطنز النووي وقال كيوان خسروي الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن سبب حريق منشأة نطنز النووية معروف، لكن لن يكشف حاليا "لدواع أمنية" في مؤشر على القلق الذي تستشعره أعلى مستويات السلطة في إيران بشأن الحادثة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت امس الإثنين عن مسؤول في الحرس الثوري تأكيده "أن عملية تفجير منشأة نطنز النووية في إيران كانت بستخدام مواد متفجرة التي وقعت قبل أيام".

ونقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤول إستخباراتي شرق أوسطي أن إسرائيل هي المسؤولة عن حادث التفجير وأنها زرعت قنبلة في مبني تطوير أجهزة طرد مركزي حديثة.

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيبي غانتس أمس، حول تورط إسرائيل في عملية التفجير قائلاً: "يمكن لأي شخص أن يشك فينا في كل شئ وفي كل وقت،ولكن لا أعتقد أن هذا صحيحاً" دون أن ينفي تورط إسرائيل في حادث التفجير.

وبجانبه كشفت السلطات الإيرانية بأن التفجير تسبب في أضرار جسيمة وهذا يعني العودة بالبرنامج النووي للوراء .

ويوم السبت 4 تموز وقع انفجار ايضا في محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في الأحواز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفجار وحريق هائل في إحدى أضخم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران مرفقاً بصور وفيديوهات عن الحادث.

وعقب ذلك أكدت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية الرسمية "إيرنا"، نقلاً عن رئيس الإطفاء وخدمات السلامة في مدينة الأهواز، إبراهيم قنبري، قوله: "شهدت محطة مدحج زرقان في الأحواز حريقاً، نجم عن انفجار في محول للطاقة ".

وأضاف قنبري في حديث للوكالة: "شب حريق في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي في هذه المحطة، وتم إرسال 5 سيارات إطفاء حريق للسيطرة على النيران و16 من رجال الإطفاء".

وتقع محطة الزرقان لإنتاج الطاقة الکهربائیة (شهيد مدحج) في بلدة الزرقان، 9 كم خارج الأهواز على الطريق المؤدي إلى مسجد سليمان بجوار نهر كارون.

كما وقع اليوم الثلاثاء 7 تموز انفجار ضخم في شركة "سباهان برش" بمنطقة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال أمين بابائي حاكم قضاء كهريزك الواقع على المشارف الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران، إن "سبب الانفجار الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، هو الإهمال في ملء كبسولات الأوكسجين في منطقة باقر شهر".

وأضاف بابائي أن "الانفجار وقع في الساعة الـ 3:20 من فجر اليوم الثلاثاء في شارع باقر شهر السياحي، وتدخلت فرقة الإطفاء بسرعة وتم احتواء الحريق"، مبينا أنه "بجانب هذه الورشة يوجد مجمع سباهان برش وقد تدمرت جدران هذا المجمع كما تضررت الورشة".