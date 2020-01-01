"دياب" يعد اللبنانيين بانتهاء الأزمة الاقتصادية وانتعاش البلاد

جهينة نيوز:

صرح رئيس الحكومة اللبنانية "حسان دياب" أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الاقتصادية التي تخنق بلاده، رغم ما أسماه بـ(الدخان الأسود الذي يصر البعض على نشره في البلد لقطع الطرق وتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم).

وقال دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن خطة دعم السلة الغذائية التي ستُعلَن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها، مُضيفاً: (إن رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين وعلى نجاح خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان، البداية كانت من العراق الذي استقبلنا وفدا وزاريا من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة في أسرع وقت).

وأضاف رئيس الحكومة اللبناني:(أستطيع القول اليوم أن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية).

يُذكر أن لبنان كان قد بدأ بمحادثات مع صندوق النقد الدولي في أيار الماضي، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.