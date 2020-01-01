برشلونة بصدد تخفيض راتب "ميسي" بشكل مُفاجئ

جهينة نيوز:

تعتزم إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تخفيض الراتب الحالي لقائد الفريق الكتالوني، النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، الذي يتقاضى حالياً أكثر من ثمانية ملايين يورو شهرياً.

وبحسب ما ذكر برنامج "الشريغيتو" الإسباني، فأن رئيس برشلونة "جوسيب بارتوميو"، سيضطر قريباً لإبلاغ ميسي بقرار خفض راتبه المتفق عليه بموجب العقد الذي يربط الطرفين وينتهي في صيف عام 2021، ولم يكشف المصدر سبب هذا التوجه لإدارة برشلونة، ولكن يرجح أن يكون للأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد دور في ذلك.

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، معلومات تفيد بأن ميسي علق المفاوضات مع برشلونة بشأن تمديد عقده، مشيرةً إلى أنه لا يرغب في الرحيل عن الفريق، ولكنه ليس راضياً على إدارة النادي.