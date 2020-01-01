"أنصار الله" تُهدد باستهداف قصور المسؤولين السعوديين

جهينة نيوز:

أعلنت القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أنه جميع أهدافها في السعودية هي عسكرية أو ذات طبيعة عسكرية أو لها علاقة بالجانب العسكري، داعية المواطنين والمقيمين في السعودية للابتعاد عن تلك الأهداف.

وقال متحدث باسم القوات في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء: (على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن الأهداف، إن المسيرات اليمنية وكذلك الصواريخ تتجه إلى أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقاً، ولا يضر المدنيين إلا صواريخ العدوان الاعتراضية التي تسقط عليهم، وإن القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين).

وأضاف المتحدث: (نجحنا بعون الله بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا، ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن توقف عملياتنا العسكرية المشروعة)، كما وجّه رسالة إلى قوى العدوان السعودي قال فيها: (حربكم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب).

وكانت قوات الحوثي أعلنت في وقت سابق، استهداف مطار وقاعدة جوية جنوب غربي السعودية، عبر طيران مسير.