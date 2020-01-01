اجتماع عربي موسّع لرفض خطة "الضم"، والدعوة لإحلال السلام مع كيان الاحتلال

جهينة نيوز:

رفض وزراء خارجية الدول الأعضاء في المبادرة العربية للسلام، أي خطوة إسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من تقويض الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل

واستعرض خلال الاجتماع الذي دعا إليه الأردن عبر تقنية الفيديو، بمشاركة دولة الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين والكويت وسلطنة عمان وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار سلطات الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.

وأكد وزراء خارجية الدول المشاركة التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية، أن حل الدولتين هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

كما دعا الوزراء في بيان عقب الاجتما كيان الاحتلال، على (تأكيد رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام) ، وأكدوا أن ذلك يكون عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين.

وأكد الوزراء العرب في بيانهم وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط 4 حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، كما دعوا إلى العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين"، وحضوا المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.

وقُدمت مبادرة السلام العربية كمقترح اقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، حيث تنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراض محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد حددت الأول من تموز الجاري موعداً يمكن اعتبار منه إعلان آلية تنفيذ مخطط الضم، لكن أي شيء في هذا الشأن لم يصدر بعد.