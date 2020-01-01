السعودية تدعو المجتمع الدولي، للنظر في السياسات الإيرانية بالمنطقة

جهينة نيوز:

دعا القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا "محمد الغامدي" ، المجتمع الدولي للضغط على إيران وحثها على الكف عما أسماه (انتهاج سياسة خارجية عدوانية تجاه المنطقة والعالم).

وأشار الغامدي، في بيان صحفي لوسائل الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، إلى ما أسماه (الهجمات العدوانية على المملكة والأعمال التي تقف خلفها قوات الحوثي بدعم من إيران).

وقال السفير السعودي: (على المجتمع الدولي الضغط على إيران لتغيير سلوكها المتمثل في دعم الإرهاب والكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تجاه المنطقة والعالم).

وأوضح الغامدي أن بلاده لديها الإمكانيات والقدرات للدفاع عن بنيتها التحتية المدعومة بأحدث التقنيات، التي من شأنها تحديد مصدر الأسلحة والصواريخ، ومنها تلك الأسلحة التي استهدفت منشآت النفط، مما أدى إلى انخفاض النفط بحوالي 5.7 مليون برميل يومياً، مما عدّه الغامدي عدواناً ليس على السعودية فحسب، بل على المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بالدرجة الأولى.

وتواصل جماعة أنصار الله اليمنية، استهداف نقاط تابعة للجيش السعودي داخل أراضي المملكة، وذلك رداً على الاعتداءات المتكررة للعدوان الذي تقوده السعودية والذي يستهدف باستمرار البنى التحتية في اليمن.