بكمين محكم.. القضاء على 3 إرهابيين والقبض على 3 آخرين شمال غرب منطقة السخنة

جهينة نيوز:

قضت الجهات المختصة في تدمر بريف حمص الشرقي في كمين محكم على 3 إرهابيين وألقت القبض على 3 آخرين شمال غرب منطقة السخنة.

وذكرت سانا أنه بناء على معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة لمحاور تسلل المجموعات الإرهابية نفذت الجهات المختصة كمينا محكما في منطقة جبل العمور شمال غرب السخنة وتمكنت خلاله من القضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 3 آخرين ومصادرة ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.

ولفتت إلى أن هذه المجموعة الإرهابية تسللت من القاعدة الأمريكية غير الشرعية في منطقة التنف بأقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي باتجاه منطقتي التوينان وجبل البشري في عمق البادية السورية.

وتوفر قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية في منطقة التنف ملاذا آمنا للإرهابيين في المنطقة وتدعمهم بالأسلحة وتوفر لهم الحماية خلال تنقلهم من مكان لآخر لتنفيذ مخططاتهم العدوانية على سورية.