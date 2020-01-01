السعودية تنعي الأمير خالد بن سعود وتؤكد وحدة الأراضي العربية!!

جهينة نيوز:

نعت السعودية، اليوم، الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، وهو من مواليد العام 1925.

من جهة أخرى، أكدت السعودية وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددةً على رفضها لأي مساس يهدد استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الصيني، أمس الإثنين، إن المملكة تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأضاف: تلك التدخلات التي تلعب دوراً تخريبياً من خلال دعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، وهذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وجدد تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها عالياً المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح وزير الخارجية السعودية أنّ المملكة والصين، تجمعهما علاقات صداقة متنامية تتطور في المجالات كافة، وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وتمثل 13% من مجموع صادرات المملكة، و15% من مجموع واردات المملكة.