جورج وسّوف يحيي حفلاً غنائياً "أون لاين"

جهينة نيوز:

يستعد المطرب السوري جورج وسّوف لإحياء حفل غنائي “أون لاين” عبر منصة “شاهد” تحت شعار “سهرة العمر مع محبوب الجماهير”، يوم الخميس المقبل في أولى حفلاته الصيفية.

من ناحية ثانية تعرّض سلطان الطرب خلال الفترة الأخيرة لشائعتين، الأولى تتعلق بمرضه وردّ عليها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلاً: “لما أصحو وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم، أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر، أنا بصحة جيدة جداً وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات”.

أما الشائعة الثانية فكانت زواجه من الممثلة السورية القديرة غادة بشور مستغلين زيارتها الأخيرة له في منزله بالكفرون، قبل أن تخرج وتنفي الموضوع جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها ستقاضي كل من أطلق هذه الشائعة.

الوطن