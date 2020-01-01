انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الإصابات في أمريكا

جهينة نيوز:

انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما في الولايات المتحدة، تعافي الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 40.09 دولار للبرميل منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة إلى 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

وفقا لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من تموز وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في رسالة عبر البريد الإلكتروني "احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام إضافة إلى المخاوف بشأن التزام "أوبك+"، سيضغط على أسعار النفط".

كما ضربت موجة جديدة من الإصابات مناطق أخرى في العالم مثل أستراليا.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة "طلب رحلات الصيف ضعيف في الولايات المتحدة ما يبقي الطلب على الوقود منخفضا وإعادة فرض إجراءات عزل عامل معاكس رئيسي".

وتوقع ستة محللين في استطلاع أجرته "رويترز" أن تظهر بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم وإدارة معلومات الطاقة غدا ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 100 ألف برميل.