حب الله يبحث والسفير الإيراني أنواع الصناعات اللبنانية المطلوب التعاون لتطويرها

جهينة نيوز:

استقبل وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، قبل ظهر اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جلال فيروزنيا.

وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وإيران، والسبل الآيلة إلى تفعيلها ولاسيما على مختلف الصعد الاقتصادية والصناعية والتبادلية، كما تم البحث في تحديد أنواع الصناعات اللبنانية المطلوب التعاون لتطويرها وتحديثها

ونوّه حب الله بالعلاقات الثابتة والتاريخية بين البلدين، شاكراً الدعم الذي قدمته إيران للبنان، موضحاً أهمية اعتماد الصناعات الإنتاجية التخصصية في قطاعات الدواء والتكنولوجيا والغذاء والطاقة الشمسية وغيرها، على أن يتم تقديم لائحة بالصناعات التي تحتاج للاستثمار.

وشرح عن توجه الحكومة في علاقاتها الاقتصادية شرقا لتقوية الاقتصاد، وتنويع المصادر، وإتاحة الفرص أمام التبادل وإيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية وتعزيز الشراكات.

بدوره، تمنّى السفير الإيراني النجاح للحكومة اللبنانية في مهامها، مؤكداً استعداد بلاده لدعم لبنان في المجالات كلها، ولاسيما في القطاع الصناعي