توم هانكس "لا يحترم كثيراً" المتهاونين بالتدابير الوقائية

جهينة نيوز:

قال توم هانكس الممثل الحائز على جائزة أوسكار الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الحالي، إنه لا يحترم الأشخاص الذين يمتنعون عن تطبيق التدابير الوقائية من الفيروس .

وقال هانكس الحائز على أوسكار مرتين عن فيلمي «فيلادلفيا» و«فورست جامب» خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون "رويترز" في الآونة الأخيرة: "على أقل تقدير، هناك ثلاثة أمور بسيطة في استطاعة الجميع فعلها إذا اختاروا ذلك: وضع كمامة، وغسل الأيدي، والتباعد الاجتماعي. إذا لم تستطع فعل ذلك فأنا لا أكن لك كثيراً من الاحترام".

وقارن هانكس، هذه الإجراءات بالخطوات التي يتخذها السائقون لقيادة سيارة بأمان، وقال: "إذا كنت تقود سيارة فعليك استخدام إشارة الانعطاف وعدم القيادة بسرعة شديدة وتفادي المارة "وأضاف: "سواء أعجبنا ذلك أم لا، نحن جميعاً معاً في هذا الأمر ".

كان هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون أعلنا في مارس (آذار)، أنهما أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.