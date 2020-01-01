تحديد التعرفة التأمينية لأجور الأطباء في سورية!

جهينة نيوز:

صرّح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين سامر العش بأن أجور مزودي الخدمات الطبية المقدر عددهم بنحو 7 آلاف بين طبيب ومخبر وأشعة وغيرهم أصبحت عادلة بعد تعديلها مؤخراً.

وبيّن للوطن أنه تم تحديد التعرفة التأمينية لأجور الأطباء الاستشاريين ممن لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة، بمبلغ 4 آلاف ليرة، و3 آلاف ليرة للأطباء ممن لديهم أقل من 10 سنوات خبرة.

وأشار العش إلى تقديم 3.5 مليون خدمة طبية العام الماضي، لنحو 600 ألف مؤمّن لهم من العاملين لدى الجهات العامة في القطاع الإداري.

وبين أن هناك تعديلات مع نهاية العام الجاري (2020)، تهدف للوصول إلى تغطيات وتعرفات عادلة للمؤمّن لهم، ومزود الخدمة، عبر تطبيق التسعير العادل.

وعن جودة الخدمة أوضح أنه مع منتصف الشهر الجاري سيتم إصدار نسخة جديدة من تطبيق عين الهيئة لمراقبة جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، واستقبال الملاحظات حول الخدمات المقدمة.