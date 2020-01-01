قتلى وجرحى في انفجار جديد يضرب طهران

جهينة نيوز:

وقع انفجار ضخم اليوم الثلاثاء في شركة "سباهان برش" بمنطقة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال أمين بابائي حاكم قضاء كهريزك الواقع على المشارف الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران في تصريحات صحفية إن "سبب الانفجار الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، هو الإهمال في ملء كبسولات الأوكسجين في منطقة باقر شهر".

وأضاف بابائي أن "الانفجار وقع في الساعة الـ 3:20 من فجر اليوم الثلاثاء في شارع باقر شهر السياحي، وتدخلت فرقة الإطفاء بسرعة وتم احتواء الحريق"، مبينا أنه "بجانب هذه الورشة يوجد مجمع سباهان برش وقد تدمرت جدران هذا المجمع كما تضررت الورشة".

يذكر أن إيران تعيش منذ أيام، أوقات عصيبة بعد سلسلة انفجارات غامضة ضربت البلاد، فقد وقع انفجار السبت الماضي في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين، تلاه انفجار في مبنى تابع لمحطة نظنز النووية".