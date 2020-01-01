الحرارة إلى انخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً وحاراً مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 39 /20 38 /20 36 /19

القنيطرة 30 /18 29 /18 28 /17

درعا 33 /21 32 /21 31 /20

السويداء 30 /20 29 /20 28 /19

حمص 33 /20 32 /20 32 /19

حماة 39 /21 38 /21 36 /20

الحسكة 44 /23 42 /23 41 /22

اللاذقية 30 /22 30 /22 29 /21

طرطوس 29 /21 29 /21 28 /20

حلب 38 /22 37 /22 36 /21

إدلب 35 /21 34 /21 33 /20

دير الزور 44 /25 42 /25 41 /24

الرقة 42 /24 40 /24 39 /23