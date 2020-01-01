مداهمات واعتقالات في الضفة ومحافظ الخليل يمدد الإغلاق

جهينة نيوز:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مدن الضفة وسط حملة اعتقالات في صفوف الشبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي شحاده ومحمد بهنجاوي من سكان مخيم بلاطة على حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.

واعتقلت الشاب مصعب عبد السلام عواد من قرية عورتا جنوبي نابلس وهو طالب جامعي.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في طولكرم وعنبتا طالت كل من: مثنى المصري واسلامبولي بدير ونور ياسين وعبد الرحمن صبحه وحسن جملة ومحمود أبو زينة ومجد الهمشري، كما اعتقلت قوة خاصة "إسرائيلية" موسى نصر زهران من بيته في بلدة دير ابو مشعل قضاء رام الله وبلال الجابر ومحمد عناية وعدي حنيني من قلقيلية.

من جهة أخرى، قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، تمديد إغلاق محافظة الخليل وفصلها عن المحافظات الأخرى، حتى صبيحة يوم غد الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٨.

كما قرر المحافظ استثناء الصيدليات والمخابز ومحلات البقالة ومحلات بيع اللحوم وأسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه.

وجاءت هذه القرارات بعد خمسة أيام من إغلاق المحافظة بعد كثرة عدد المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوز عددهم 3300 مواطناً.