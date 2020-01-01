العميد الحسن يزور نقاطاً عسكرية في الرقة

جهينة نيوز:

قام العميد سهيل الحسن، قائد الفرقة 25 مهام خاصة في الجيش السوري والملقب بـ"النمر"، بزيارة مفاجئة إلى أحد المواقع العسكرية السورية في ريف محافظة الرقة شمال وسط سوريا.

وأفادت "سبوتنيك" عن مصدر في الفرقة 25 أن العميد الحسن، توجّه على متن حوامة (هليكوبتر) باتجاه منطقة عسكرية سورية بريف الرقة، وقام بجولة على عدة نقاط عسكرية في المنطقة كما التقى عدداً من ضباط وعناصر الجيش السوري المرابطين في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن "تعزيزات عسكرية سورية ضخمة وصلت مؤخراً إلى ريف الرقة محملة بعتاد وذخيرة، قبل أن تنتشر بعدة نقاط في المنطقة.

وعن احتمال أن يشنّ الجيش السوري عملية عسكرية في المنطقة، أجاب المصدر أن "كل الاحتمالات واردة على الأرض، مضيفاً: نحن جاهزون لتلقي الأوامر وتنفيذ أي مهمة عسكرية قد تقرر القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذها في المنطقة.