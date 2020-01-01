كوريا الشمالية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة

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جهينة نيوز:

أعلن رئيس إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كون جونغ جون أن بوينغ يانغ لا تعتزم إجراء محادثات مع واشنطن، بينما قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستبذل أقصى جهودها لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية "كيه بي إس"، مشيرة إلى أن تصريحات كوريا الجنوبية جاءت تعليقا على البيان الذي أصدرته نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه سون هي، في وقت سابق، وأكدت فيه أنه ليست هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "يو سانغ كي" في موجز صحفي اليوم الاثنين: "لم يطرأ أي تغيير في موقف حكومة سيول الداعى إلى بذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها".

يذكر أن نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه" قالت في بيانها إن بيونغ يانغ لا تستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة، لأن الحكومة الأمريكية تعتبر الحوار مع كوريا الشمالية مجرد أداة للتغلب على أزمتها السياسية التي تمر بها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن نائب وزير الخارجية "ستيفن بيغون" سيصل إلى سيئول غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظرائه وسط توقف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويخطط نائب وزير الخارجية الأمريكي "بيغون" الذي يشغل كذلك منصب كبير المبعوثين الأمريكيين للشؤون الكورية الشمالية، للقيام بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية وفقا لوزارة الخارجية، التي أشارت إلى أنه من المقرر أن يجري "بيغون" محادثات مع "لي دو-هون" –المبعوث النووي الكوري الجنوبي، ويلتقي بوزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ-هوا"، والنائب الأول لوزيرة الخارجية "جو سيه-يونغ".