بانتظار تفعيل "الذكية".. مخابز اللاذقية ترفع حصة المواطن من الخبز

جهينة نيوز:

قال مدير فرع المؤسسة العامة للمخابز في اللاذقية جورج الياس لـ(تشرين): تم السماح ببيع ٤ ربطات خبز لكل شخص ابتداء من صباح اليوم، وذلك بهدف التوافق مع قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسقف 4 ربطات خبز لكل بطاقة إلكترونية.

وأضاف الياس: منذ إعادة بيع الخبز مباشرة للمواطنين عبر منافذ المخابز العامة في حزيران الماضي اتخذنا قراراً ببيع كل مواطن ربطتي خبز فقط منعاً للهدر والاتجار بالمادة، إلا أنه بإيعاز من المحافظ تم اليوم السماح ببيع أربع ربطات خبز لكل شخص.

وحول موعد البدء بتطبيق بيع الخبز بموجب البطاقة الذكية، أوضح الياس أنهم بانتظار إرسال أجهزة قوارئ البطاقات الإلكترونية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم توزيعها على الأفران الآلية والاحتياطية والخاصة بالإضافة للأكشاك التابعة لفرع المخابز والمعتمدين الدائمين، مبيناً أن المباشرة بالبطاقة الذكية ستكون خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.

وأكد الياس أنهم يتابعون بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية احتياجات كل حي ويعملون على توفير مادة الخبز، مع الحرص الشديد على وضع أكشاك لبيع الخبز في المناطق التي لا يوجد فيها أفران وتنظيم عمل المعتمدين لضمان تغطية كل منطقة بالشكل الأمثل ضمن المدن والأرياف.