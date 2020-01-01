ميسي في موقف مرعب

جهينة نيوز:

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً مرعباً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبيل دخوله ملعب "لاسيراميكا"، الذي احتضن موقعة برشلونة ومضيفه فياريال الأحد الماضي.

واضطر ميسي قبل دخوله إلى الملعب، لقياس درجة حرارته ثلاث مرات، وذلك للتأكد من عدم معاناته أعراض فيروس كورونا.

وظهر النجم الأرجنتيني مرعوباً نوعاً ما ومستغرباً عندما طلب منه إعادة قياس حرارته للمرة الثالثة، وذلك إما لأن قياس الحرارة لم يؤخذ منه بشكل جيد أو لأن حرارته كانت مرتفعة.

ونجح ميسي في تجاوز الفحص في المرة الثالثة، وشارك في المباراة التي فاز فيها فريقه برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك لحساب الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني.

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، فرضت على الأندية الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا في الملاعب، منها قياس درجة حرارة اللاعبين قبل دخولهم إلى الملاعب ومشاركتهم في المباريات.