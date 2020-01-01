10 أطنان مواد غذائية فاسدة في قبضة حماية المستهلك في دير عطية بريف دمشق

جهينة نيوز:

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها أسواقنا المحلية وتلاعب ضعاف النفوس من التجار في جودة المنتجات وارتفاع أسعارها وطرح منتجات مخالفة وفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، إلا أن رقابة حماية المستهلك لهم في المرصاد وخاصة المواد الغذائية هذا ما أكده مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي سالم خلال عملية ضبط كبيرة لمواد غذائية فاسدة.

وقامت دوريات حماية المستهلك بضبط مواد فاسدة داخل قبو معمل كونسروة في دير عطية يحتوي على 40 برميل حديد .. وزن البرميل 220 كغ و 36 مطرباناً تحتوي رب البندورة نصف مصنعة فاسدة ومتحول لونها إلى اللون البني وعليها أعفان بيضاء .

كما تم ضبط 4 براميل زنة البرميل 200 كغ من دبس الفليفلة غير صالحة بسبب وجود الأعفان وعدم وجود تاريخ تعبئة .

حيث قامت الدورية التي ضبطت المخالفة بتنظم الضبط التمويني اللازم وإحالة المخالف إلى القضاء المختص مع استكمال الإجراءات القانونية لإتلاف المواد المذكورة والتي قدرت كميتها بأكثر من عشرة أطنان وإغلاق المستودع بالشمع الأحمر وذلك وفق الإجراءات القانونية