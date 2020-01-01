أبراج الثلاثاء 7 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: طيب وحنون وحكيم وصاحب مواهب بحاجة لمن ينقذها ويبلورها بمختلف الفنون.. متردد ومتسرع أحياناً ومحبوب ويتأثر بمشاريع العائلة والآخرين.

الفترة القادمة راحة وتتقلص فترات الشرود.. شهرة كبيرة وتدقيق بمجال العمل سيكون لمصلحته.. مصاريف كثيرة وتغييرات ربما انتقال إلى بيت آخر وميراث.. حظاً سعيداً.

الحمل:

يوم جيد واطمئنان ويتجدد عملك والقمر في برج الدلو لاتضيع وقتك الحظ إلى جانبك وأجواء حميمة.. اليوم أنت متلقي أكثر احتمال هناك إفشاء أسرار لكن لاتهتم ستوصل إلى دعوة.

الثور:

تركيزك على العمل لذلك تستطيع قلب الأمور لمصلحتك والجو ضاغط .. تشعر بالمسؤولية وتسمع سراً يزعجك لذلك بحاجة لترميم جسور تصدعت.. جرّب التحالف مع الأقوياء وانتبه من وعد كاذب واليوم عمل مع الغرباء..

الجوزاء:

تتهيأ لتوصيل قناعة جديدة.. لامانع من تقديم تضحية.. معاملات قانونية وتصرفاتك مناسبة لأي عمل وتنقل أمور إلى مسافات بعيدة أو مشاريع واستقبال أو توديع.

السرطان:

برنامج يضمن لك سير جميع مهامك.. وظّف مهارتك لأنك تضطر اليوم للاهتمام بمهمة طارئة فرصة لإتمام أي شيء. الحظ حليفك اليوم.

الأسد:

متوتر ومتقلب الطباع.. انتبه من مواجهة معاكسة.. اعمل خلف الكواليس ولطف الأجواء وغض الطرف عن أخطاء الشريك.. اليوم تزيد عصبيتك بسبب الشراكة.

العذراء:

يوم متعب لاتهدر طاقتك.. يوم مناسب للتنقل ولا ترتكب أخطاء بالعمل وجرب طلب المساعدة.. خذ قسطاً من الراحة لأن هناك نقاشات تتحول إلى نزاع.. اطلب مساعدة.

الميزان:

مناسب للاهتمام بمتطلبات الأحبة والجلسات المهمة.. الحظ لايتخلى عنك لاتعرض علاقاتك العاطفية للخطر.. اليوم هناك شيء يتعلق بالتقرب من الأحبة والاهتمام بالأولاد أو تغيير مكان إقامة.

العقرب:

تتحمس من الصباح لمشروع جديد يعزز استقرارك وتحل خلافات وتسويات حاول الابتعاد عمّن ينقل غليك أخبار مزعجة... باشر بحيوية حتى تقدر سماع خبراً جيداً من العائلة.

القوس:

يوم جيد للتعبير عن الود للأحبة والأهل عن طريق زيارة أو تواصل .. لاتصطدم بأحد اليوم قريب من الأصدقاء والجيران ونهار ناجح.

الجدي:

تركيزك على المال.. لكن انتبه من صفقات مشبوهة أو من أحد يشكك بكفاءتك.. تجنب صرف الأموال عشوائياً.. لاتتردد بالإفصاح عن مشاعرك.

الدلو:

القمر في برجك ويحمل لك تجدد ويفتح بابك لمرحلة جديدة لاتفقد الصبر لتكون مسيطراً وتجعل حلمك حقيقة.. يوم رائع يتعلق بحم أمر أو تغيير بالشكل.

الحوت:

تظهر مسألة طارئة وتتقلب طباعك ربما تستاء من تصر فاحد من المحيط.. تنفس الصعداء وستجد الحلول تدريجياً.. أخبار متناقضة.. اليوم غير مناسب للتنقل.