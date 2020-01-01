إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مدينة خان شيخون بريف إدلب

جهينة نيوز:

أصيب مدني جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الأراضي الزراعية في محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

و انفجر لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية مساء اليوم بجرار زراعي في الأراضي الزراعية التابعة لمدينة خان شيخون ما أسفر عن إصابة سائق الجرار بجروح بليغة أثناء قيامه بحراثة حقله, و تم نقل المصاب إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج المناسب.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.