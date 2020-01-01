الأمن النيابية في العراق: إقليم كردستان لابد أن يكون لديه موقف رسمي من الاعتداءات التركية

جهينة نيوز:

أكدت لجنة الأمن والدفاع دعم مجلس النواب العراقي لخطوات الحكومة من أجل إيقاف الاعتداءات التركية تجاه الأراضي العراقية.

وقال النائب عن اللجنة بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "القوات التركية اخترقت نحو 70 كيلومتراً من الأراضي العراقية، كما كررت اختراق الأجواء العراقية".

وشدّد على أهمية الاتجاه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية، لافتا إلى "دعم البرلمان للحكومة بشأن إيقاف هذا التدخل"، وأشار إلى أن "إقليم كردستان لابد أن يكون لديه موقف رسمي من الاعتداءات التركية".

واقترح الزيادي "قيام القوات الجوية والبرية بطلعات جوية تحذر وتنذر التدخلات التركية".

وحمل الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الجانب التركي المسؤولية القانونية أزاء الاعتداءات المتكررة على العراق، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة.

وقال ملا طلال في بيان، إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".

وأضاف، أن "العراق يطالب تركيا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".

وبيّن، أن "الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".