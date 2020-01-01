طيران مجهول يستهدف الاحتلال التركي شمالا

جهينة نيوز:

شن طيران مجهول الهوية، يرجح أنه تابع لـ”التحالف الدولي” المزعوم، اليوم الاثنين، ثلاثة غارات جوية استهدفت مواقع الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية له بريفي الرقة والحسكة .

وأفاد موقع “الوطن” اونلاين بأن الغارة الأولى استهدفت بصاروخ أطراف بلدة حمام التركمان بريف تل أبيض شمالي الرقة والثانية بلدة سلوك بنفس الريف، ولم تسفرا عن وقوع خسائر بشرية.

واستهدفت الغارة الثالثة قرية أبو شاخات بمحيط مبروكة بريف رأس العين شمالي الحسكة، وهي الأخرى لم تسفر عن وقوع خسائر، بحسب مصادر أهلية في المنطقة.

وعلى أثر القصف شهدت المنطقة استنفارا كبير من قبل الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية له.

وشهدت أرياف محافظتي الحسكة والرقة اليوم تحليق طيران مجهول الهوية من المرجح أن يكون تابع لـ”التحالف الدولي” المزعوم بقيادة أميركا، وفق المصادر الأهلية.

المصدر: الوطن اونلاين