بعض المناطق ارتفعت الإصابات بأكثر من 70% .. الأمم المتحدة تحذر من انتشار مرض الإيدز

جهينة نيوز:

حذرت الأمم المتحدة اليوم من اتساع مرض الإيدز الناجم عن فيروس نقص المناعة المكتسب على خلفية ظهور جائحة فيروس كورونا وفشل الجهود المبذولة لمكافحته.

ونقلت رويترز عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز قوله في تقرير إنه “لن يتم تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالإيدز خلال عام 2020 وحتى المكاسب التي تحققت يمكن أن تضيع ويتعثر التقدم بدرجة أكبر إذا لم نتخذ إجراءات” مشيراً إلى تسجيل 1.7 مليون إصابة جديدة بمرض الإيدز في عام 2019.

ولفت البرنامج إلى أن أكثر منطقتين انتشر فيهما فيروس نقص المناعة المكتسب هما شرق أوروبا وآسيا الوسطى اللتان شهدتا زيادة كبيرة بنسبة 72 بالمئة في الإصابات الجديدة منذ عام 2010 كما ارتفعت وتيرة العدوى الجديدة بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22 بالمئة و21 بالمئة في أمريكا اللاتينية.