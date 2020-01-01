"سيميوني" يتعاطف مع ريال مدريد، ويصف الـ"فار" بالتكنولوجيا العادلة

جهينة نيوز:

صرح الأرجنتيني "دييغو سيميوني" مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بأن التحكيم بوجود تقنية الفيديو "فار" يظهر كل شيء تماماً، واصفه بـ(الأكثر عدلاً)، وذلك رداً على الجدل المثار مؤخراً حول استخدامها في الليغا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قبل مباراة فريقه أمام مضيفه سيلتا فيغو المقررة يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا: (تقنية الفيديو؟ لن أكرر الأشياء التي قلتها بالفعل، وليس لها معنى الآن، لقد قلتها عندما فكرت في الأمر وعلقت عليه، تقنية الفيديو تكشف كل شيء، قبل ذلك، لم يكن لدينا إمكانية رؤية بعض المواقف، وبالتالي الحكم يمكن أن يخطئ).

وأضاف: (لكن مع وجود الفار هذا أكثر إنصافاً، ويكون الأمر كذلك مع الفرق التي تفوز، فإذا حصلوا على ركلات جزاء أكثر، فهذا لأنك تهاجم أكثر، مثل ريال مدريد، الفار يكشف كل شيء).

وحول الشكاوى المستمرة، أجاب سيميوني: (الحكم يرى ما يحدث ويراجعه، ثم هناك حكم مسؤول عن الفار، الجميع سيتأذى ويستفيد من التقنية، لكن الآن كل شيء واضح بالنسبة لنا".

يُذكر أن ريال مدريد متصدر الليغا حالياً، كان قد فاز في آخر مباراتين له بفضل ركلتي جزاء، مما أثار الكثير من الجدل حول ذلك.