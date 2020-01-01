وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ130 ألف

جهينة نيوز:

كشف إحصاء جديد لوكالة "رويترز"، أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت الـ130 ألفا يوم الإثنين، وسط تصاعد حالات الإصابة بالفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية.

واستمر المعدل الإجمالي للزيادة في الوفيات بالولايات المتحدة في الانخفاض على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلةالماضية، حيث وبحسب الوكالة فقد تشكل هذه الأرقام ضغطاً على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي يسعى لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي في أقرب وقت ممكن، لتقليل التبعات الناجمة عن الإغلاق وتشديد الإجراءات الوقائية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إن ارتفاع عدد الإصابات بجائحة فيروس كورونا ناتج عن زيادة الاختبارات التي تجريها الولايات المتحدة للكشف عن الفيروس، وعاد مرة أخرى ليصف فيروس كرونا بأنه "فيروس الصين"، رغم ما تثيره هذه الصفة من انتقادات واتهامات بالعنصرية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر: (ارتفاع حالات الإصابة بـ‘فيروس الصين‘ الجديد يعزى لسبب إجراء الاختبارات المكثفة، فالوفيات انخفضت لكن أعدادها ثابتة، يجب على وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة أن تبلغ عن ذلك الأمر، وأن أرقام الوظائف الجديدة تسجل أرقامًا قياسية).

كما أكد الرئيس الأميركي على أنه يجب محاسبة الصين على تقاعسها عن احتواء المرض، مشيراً إلى أنه إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح أو علاج للفيروس قبل فترة طويلة من نهاية العام 2020.