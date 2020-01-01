استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

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جهينة نيوز:

استشهد أسير فلسطيني اليوم جراء سياسة الإهمال الطبي والقتل الممنهج التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في معتقلاتها.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفق ما ذكرت وكالة وفا استشهاد أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين سعدي الغرابلي 75 عاماً من قطاع غزة في أحد معتقلات الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى وخاصة المرضى منهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الشهيد الغرابلي معتقل منذ 26 عاماً وكان يعاني من أمراض مزمنة منها مرض السكر والضغط وضعف السمع والبصر وأصيب مؤخراً بالسرطان وتعمدت سلطات الاحتلال تركه دون علاج ما أدى إلى استشهاده.

وباستشهاد الأسير الغرابلي يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 224 منذ عام 1967 بينما يواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ويعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.