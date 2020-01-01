بايرن ميونخ يفتح الباب أمام ليفربول لضم نجمه

جهينة نيوز:

أكد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني "كارل هاينز رومينيجه"، الأنباء المتداولة حول رحيل لاعب الفريق "تياجو ألكانتارا" عن النادي الألماني.

وقال أسطورة كرة القدم الألمانية السابق لصحيفة "بيلد" الألمانية: (لم ندخل في اتصالات مع ليفربول، لكن إذا كان الذهاب هناك هو ما يريد فينبغي أن نتقبل ذلك، نتفاوض بشكل جدي معه، لكن يبدو أنه يريد تجربة شيء جديد في نهاية مسيرته).

كما كشف رومينيجه أنه نظراً لأن رغبة اللاعب هي الرحيل فمن الأفضل التخلي عنه الآن مقابل مبلغ مالي وليس العام المقبل بنهاية عقده حين يغادر بلا عائد مادي، حيث قال: (لا نريد خسارته مجاناً، أقولها بوضوح).

ويرتبط ألكانتارا مع البايرن بعقد يمتد حتى عام 2021، ورغم أن إدارة النادي عرضت عليه تجديد عقده مثلما كان يطلب وفقا لاعتراف رومنيجه نفسه، إلا أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود بين الطرفين، كما أكدت تقارير صحفية أن ليفربول يرغب بشدّة في ضم اللاعب.