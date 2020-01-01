التجارة الداخلية في اللاذقية تضبط مستودع زيوت سيارات مغشوشة

جهينة نيوز:

ضبطت مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية منشأة تحتوي زيوت سيارات، بالإضافة لآلة خلط تقوم بخلط زيوت السيارات المحروقة مع زيوت جديدة.

ضبط المديرية داخل المنشأة خلاط لمادة الشحمة، حيث يتم وضع صبغة حمراء بغية تزويرها و يظن السائق أنها شمحة حرارية، بالإضافة لآلة تعبئة و تغليف وكمية كبيرة من العبوات البلاستيكة و اللاصاقات تحمل سجل تجاري وصناعي مزور، وتم ضبط كمية من الزيت المحروق داخل المنشأة.

واستناداً إلى ذلك، قامت المديرية بتشميع المنشأة و التحرز على المواد و ارسال عينات إلى المخبر، إضافةً لتحويل المسؤولين عنها إلى القضاء المختص.

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