وفاة الممثل "نك كورديرو"، بعد صراع طويل مع الكورونا

جهينة نيوز:

توفي الممثل المسرحي والتلفزيوني الأمريكي "نك كورديرو"، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، عن 41 عاماً، بعدما أمضى أشهراً في العناية المركزة لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وبترت ساقه من مضاعفاته.

وكتبت "أماندا كلوتس" زوجة الفنان كورديرو عبر حسابها الشخصي في إنستغرام، قائلة: (توفي زوجي الحبيب،كان محاطاً بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء).

وأضافت: (أنا لا أصدق وأشعر بألم معمم، انفرط قلبي إذ لا أتصور حياتنا من دونه، سأشتاق أنا و وابننا إلفيس إليه في كل كل ما نقوم به يومياً).

وكانت كلوتس وثقت كفاح زوجها ضد فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه صمد بوجهه مدة 95 يوم، كما أشارت إلى أنه فقد 29 كيلوغرام من وزنه بسبب ضمور العضلات، وهو كان حتى منتصف حزيران الماضي غير قادر على التحرك والكلام.

وبعد ثلاثة أسابيع أمضاها في العناية المركزة، اضطر الأطباء إلى بتر ساق الممثل بسبب تخثر الدم فيها، وهي واحدة من مضاعفات هذا المرض، حيث ان كورديرو ظل في غيبوبة مدة أشهر، لكنه أستعاد وعيه مطلع شهر أيار، من خلال عينيه فقط.

يُذكر أن كورديرو كان قد اشتهر بأدوار في المسرحيات الغنائية، لاسيما مسرحية "A Bronx Tale" التي رشح للفوز عنها بجائزة توني المسرحية.