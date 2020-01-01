مرض النيجلرية الدجاجية... ولاية فلوريدا تطلق تحذيرا بعد ظهور أميبا آكلة للدماغ في المياه

جهينة نيوز:

ظهر نوع نادر من الأميبا الآكلة للدماغ عند مريض في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما جعل وزارة الصحة تطلق تحذيرا لتجنب المياه والمسطحات المائية في المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة في فلوريدا عبر بيان لها عن إصابة شخص في مقاطعة هيلزبرة الأمريكية بمرض نادر يعرف بـ "النيجلرية الدجاجية".

وتدخل هذه الأميبا إلى الجسم عادة عن طريق المياه العذبة الدافئة إلى الجسم من خلال فتحات الأنف، وعادة ما تكون قاتلة، بحسب "بي بي سي".

وهذا النوع من الأميبا أحادية الخلية لا ترى بالعين المجردة وتسبب عدوى خطيرة في الدماغ لكنها لا تنتقل من شخص لآخر.

ولم تحدد الوزارة في بيانها المنطقة التي أصيب فيها المواطن، لكنها أطلقت تحذيرا لسكان مقاطعة هيلزبره في 3 يوليو/ تموز.

وحذرت الوزارة المواطنين من المسطحات المائية ومياه الصنابير والبحيرات والأنهار والبرك والقنوات وغيرها، وحثتهم على تجنب ملامسة المياه للأنف خصوصا في فصل الصيف.

ويعاني المصابون بهذا المرض النادر "النيجلرية الدجاجية" من أعراض متنوعة تشمل الحمى وغثيان القيء وتصلب الرقبة والصداع المستمر، ويموت الشخص خلال أسبوع واحد فقط.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن هذا المرض نادر في أمريكا، وأنه يمكن التمتع بموسم سباحة جيد مع اتباع استراتيجيات الحماية اللازمة.

يذكر أن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت بين عامي 2009 و20018 حوالي 34 إصابة فقط في أمريكا.