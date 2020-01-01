داود أوغلو: نظام أردوغان يعتمد على السرقات والفساد

جهينة نيوز

قال رئيس الوزراء السابق في النظام التركي وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو اليوم إن رئيس النظام رجب طيب أردوغان يسعى إلى ترسيخ نفوذه وتعزيز مصالح الحلقة الضيقة المحيطة به محاولاً من جديد التهرب من دوره في هذه السياسات وصناعتها.

وأضاف أوغلو خلال تجمع حزبي في أنقرة اليوم “أن أي دولة يقال عنها أنها ديمقراطية لا يمكن أن تلاحق المحامين في الطرقات وتضربهم وتهينهم وتمنع عنهم دخول العاصمة “مشيراً إلى أن نظام أردوغان يسيطر على الإعلام الخاص والحكومي ويستطيع أن يقول ما يشاء في حين يمنع عن الآخرين بما فيهم المحامون التعبير عن رأيهم.

وشدد أوغلو على ضرورة عدم السكوت عن تجاوزات وممارسات النظام التركي في ظل اعتماده على نظام السرقات والنهب والفساد المتفشي في كل مكان واصفاً هذا النظام بـ “الاستبدادي وعدو الديمقراطية”.

وكان داود أوغلو استقال في أيلول الماضي من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في مؤشر إلى تفاقم حدة الخلافات بصفوف الحزب وسط سلسلة الانشقاقات التي عصفت به وكشفت اتساع الشروخ وحجم التصدعات في النظام التركي.