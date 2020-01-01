حكومة "السراج" تُهدد بالرد على استهداف قاعدة الوطية

جهينة نيوز:

توعدت قوات حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من مدينة طرابلس مقراً لها، بالرد على قصف قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق "محمد قنونو" اليوم الإثنين، إن الغارات التي استهدفت القاعدة الواقعة جنوب طرابلس نفذت من قبل طيران أجنبي داعم للجيش الوطني الذي يقوده المشير "خليفة حفتر"، بهدف رفع معنوياته.

من حهته أوضح المحلل السياسي الليبي "إبراهيم بلقاسم"، أن استهداف قاعدة الوطية العسكرية هو تطور خطيرفي الحرب بالوكالة علي الأراضي الليبية، مرجحاً أن يكون القصف تم بواسطة طائرة فرنسية حسب تقديرات محلية وشهود عيان.

وأشاى بلقاسم إلى أن هذا التطور يشير إلي تفاقم التوتر بين فرنسا وتركيا وقد يذهب إلي صراع مباشر بين الطرفين خاصة بعد المناوشات التي حدثت في المتوسط من خلال فرقاطات فرنسية مع قطع بحرية تركية، مُعرباً عن اعتقاده بأن الأحداث تذهب باتجاه إنهاء الصراع في ليبيا والتسوية السياسية، حيث إن العملية القتالية بين الطرفين متوقفة منذ حوالي شهر.

وكانت قاعدة الوطية الجوية قد تعرضت في وقت سابق، للغارات وُصفت بالمجهولة، بالرغم من إعلان قوات الجيش الوطني الليبي مسؤوليتها عنها، مُعتبرةً أنها أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.