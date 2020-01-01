"البرازي" يلتقي رؤساء غرف التجارة، ويوافق على إقامة مهرجانات تسوّق شعبية

جهينة نيوز

تقرّر خلال اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" مع رؤساء غرف التجارة السورية اليوم الإثنين، إقامة مهرجان تسوّق يشمل المحال التجارية من دون تحديد مكان معين، حيث سيقوم الاتحاد من خلال غرف التجارة بحملة واسعة، يدعو من خلالها كل المحال والتجار للمشاركة في مهرجان التسوق، الذي سيبدأ من يوم الإثنين القادم ولمدة أسبوع، علماً بأن المشاركة اختيارية وليست إجبارية.

وتم الاتفاق على الإعلان عن أربعة مهرجانات موسمية لسلع معينة، وأهم هذه المهرجانات سيكون في نهاية الشهر القادم، حيث سيدعو اتحاد غرف التجارة في سوريا في كل المحافظات لمهرجان يسمى "العودة إلى المدارس"، ويختص بالقرطاسية والحقائب والألبسة المدرسية، وأي مستلزمات خاصة للطالب، بحيث يتم البيع المباشر من المنتج أو المستورد إلى المستهلك مباشرة. إضافةً إلى اتفاق على إقامة مهرجانات تسوق للمواد الغذائية، وستكون متكررة وليس لها وقت معين، وسيتم الطلب من التجار البدء فيها فوراً بأماكن معينة ملائمة.

ودعا الوزير البرازي في الاجتماع إلى أهمية التعاون والمشاركة بين الوزارة واتحاد غرف التجارة في تأمين احتياجات المواطنين الأساسية وبأسعار منطقية، بالتوازي مع ضمان استمرارية وتفعيل نشاط الحركة الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، منوّهاً بأهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في إعداد الدراسات والبيانات وتوفر المعلومات المتعلقة بواقع الأسواق وتوفر المواد والأسعار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استمرار انسياب وتوفر السلع الغذائية وغير الغذائية.

كما أكّد البرازي أن حملة مكافحة المواد المهربة مستمرة، ويجب العمل يداً بيد لأن تكون سورية خالية تماماً من التهريب والمواد المجهولة المصدر، وبيّن أنه تم الإيعاز لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بالبدء لرفع درجة متابعة وملاحقة المواد المهربة، ومن يتعامل معها، والتوجه نحو المنافذ غير المنظمة، بحيث تتم مصادرة المواد المهربة الموجودة فيها وإغلاقها مباشرةً.