قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على قرى في ريف الحسكة و الرقة

جهينة نيوز

اعتدت قوات الاحتلال التركي بالمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي سقطت في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة أبو راسين وقرى أخرى تابعة لها دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي سياق محاولاتها تكريس وتحصين نقاط احتلالها بينت المصادر أن “ثلاث دبابات وعدداً من المدرعات عائدة للاحتلال التركي دخلت الأراضي السورية عبر قرية السكرية الحدودية متجهة نحو القاعدة العسكرية غير الشرعية في قرية أم عشبة شمال غرب بلدة أبو راسين بالتوازي مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة”.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

و في سياق متصل احتراق عدد من منازل المدنيين جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بالقذائف على ريف منطقتي عين عيسى وتل أبيض

اعتدت قوات الاحتلال التركي بقذائف المدفعية على عدة قرى في محيط بلدة عين عيسى وتل أبيض في أقصى ريف الرقة الشمالي ما تسبب باحتراق عدد من منازل المواطنين.

وذكرت مصادر أهلية ان قوات الاحتلال التركي قصفت بالقذائف المدفعية قرى حرية وكور حسن وصوامع قزعلي بريف تل أبيض الغربي وقرية هوشان غربي عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل واحتراق عدد منها إضافة إلى نشوب حريق بمحطة وقود في قرية هوشان غربي.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالاستيلاء على عدة قرى وبلدات بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي وهجرت آلاف العائلات من منازلها وسرقت ونهبت ممتلكات الأهالي في تلك المناطق.